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  3. İntihar mı cinayet mi? Koronavirüs aşısında büyük ilerleme kaydeden Rus bilim insanı 14. kattan düştü!

İntihar mı cinayet mi? Koronavirüs aşısında büyük ilerleme kaydeden Rus bilim insanı 14. kattan düştü!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse karşı aşı çalışmaları hızla devam ederken bu konuda önemli çalışmalara imza atan ve son yaklaştığını belirten Rus bilim İnsanı Alxander Kongonsky, 14. kattaki dairesinden düşerek hayatını kaybetti.

İntihar mı cinayet mi? Koronavirüs aşısında büyük ilerleme kaydeden Rus bilim insanı 14. kattan düştü!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını bütün hızıyla yayılmaya devam ederken bilim insanları da hastalığın önüne geçebilmek amacıyla çalışmalarında hız kesmiyor. Uzmanların, salgının önüne geçebilmenin tek yolunun aşının bulunması olduğunu belirtmesi üzerine gözler aşı çalışmalarına çevrilmişken bu konuda önemli çalışmalara imza attığı bilinen 45 yaşındaki Rus bilim insanı Alexander Kagansky, 14. kattaki apartman dairesinden düşerek hayatını kaybetti.

VÜCUDUNDA BIÇAK DARBELERİNE RASTLANDI

Rus gazetesi Moskovsky Komsomolets'te yer alan habere göre; Alexander Kagansky'nin vücudunda bıçaklanma izlerinin bulunduğu belirtildi. St. Petersburg'da yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yerel polis Kagansky'nin düşmeden önce evde bir kişiyle boğuştuğunu söyledi.

İntihar mı cinayet mi? Koronavirüs aşısında büyük ilerleme kaydeden Rus bilim insanı 14. kattan düştü!

ALEXANDR KAGANSKY KİMDİR? ÖLDÜRÜLDÜ MÜ? NEDEN ÖLDÜ?

Haber7'de yer alan haber göre; 45 yaşındaki bir adamın olağan şüpheli olduğunu açıklayan yetkililer, 13 yıl İskoçya'da çalışmalarını sürdüren ve 2017'den beri Rusya'daki Far Eastern Federal Üniversitesi'ndeki Genom ve Canlandırıcı Tıp Merkezi'nde direktör olarak çalışan Kagansky'nin, ölmeden önce Kovid-19 aşısı üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

İntihar mı cinayet mi? Koronavirüs aşısında büyük ilerleme kaydeden Rus bilim insanı 14. kattan düştü!

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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