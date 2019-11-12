İntihar riskine dikkat

Psikolog Merve İlikçi İygün, intihar oranlarının en sık görüldüğü yaş grubunun 18-24 yaşlar arasında olduğunu söyledi.

Uzman Klinik Psikolog Merve İlikçi İygün, "İntihar, kişinin istemli bir şekilde kendisinin ölümüne yol açma eylemi olarak tanımlanır. Günümüzde intihar oranlarının en sık görüldüğü yaş grubu 18- 24 yaşlar arasındadır. Kadınlar erkeklere oranla 3 kat daha fazla intihar girişiminde bulunur fakat ölümle sonlanan intiharlar erkeklerde 4 kat yüksektir. Öncelikle bilmek gerekir ki intihar bir yardım çığlığıdır. Üstesinden gelinemeyen duyguları düzenlemek, katlanılamayan duygu ve düşüncelere son verilmek için tek çözüm yolu intihar olduğu düşünülür. Öncesinde birçok konuşması ve birçok davranışı ile kişi bunu belli eder. "Yaşamanın bir anlamı kalmadı', "intihar dışında başka çarem kalmadı" gibi. Bu gibi konuşmaların göz ardı edilmemesi gerekir. Kişi intiharın çözüm yolu olduğuna inanmıştır" dedi.

İntihar girişimde bulunanların çoğunluğunun bu girişimi ölmek için yapmadıklarını ifade eden Psikolog Uygün, "Kendilerini sevdirmek, ilgi açlığını doyurmak, affettirmek ya da çeşitli duygu ve düşünceleri içeren sebeplerden yapabilirler. İntihar eden insanlar çoğunlukla ölmeyi değil, sahip oldukları hayatı yaşamak istememektedir. İntihara sebep olan sorunlar çözümü olmayan sorunlar değildir. Bu kişi ile karşılaştığımızda ilk önce kişiyi güvenceye alıp, yaşadığı sorunlarının çözülebilir olduğunu gösterip, yaşadığı duyguların o depresif durumun bir sonucu olduğunu, kendini çözümsüz hissettiğini ve bunu anladığımızı ama aslında her şeyin bir çözümü olabileceğini iletmek gerekir. Sorunu çözebilecek yollara birlikte karar vermek gerekir. Araştırmalara göre intiharı bir kere denemiş bir kişinin bir daha deneme ihtimalinin çok yüksek olduğunu görülmektedir" diye konuştu.

Psikolog İygün, alınabilecek önlemler hakkında şu bilgileri verdi:

"1. Kişi depresyon belirtileri gösteriyorsa tedavi görmelidir. Depresyon intihar riskini arttırmaktadır.

2. Kişiyi bu süreçte tek başına bırakmamak gerekir.

3. Bireyin monoton bir hayat sürmesi engellenmeli çeşitli aktiviteler yapılmalıdır.

4. Kişiyi motive edici sözler söylenmelidir.

5. Kişinin bir iş ile meşgul olmasını sağlamak faydalı olacaktır.

6. Sosyal ağını, arkadaşlık ilişkilerini güçlendirmeye çalışılmalıdır.

7. Aile içinde alınan kararlarda bireyin rolüne önem verilmelidir.

8. İntihar eğilimi olan bireylerin mutlaka psikiyatrik ve psikolojik olarak destek almaları sağlanmalıdır."

Kaynak: İHA