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  3. İntihara kalkışan genç son anda kurtarıldı!

İntihara kalkışan genç son anda kurtarıldı!

İstanbul Bakırköy'de psikoloji sorunları olduğu söylenen genç, deni atlayarak intihara teşebbüs etti.

Bakırköy'de sabah saatlerinde bir intihar vakası yaşandı. Sabah saatlerinde gerçekleşen olay, sahilde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Oktay Barış isimli genç evde ailesiyle tartıştıktan sonra sinirlenerek evden ayrıldı. Bir süre sonra sahile gelen genç burada balıkçı barınaklarının tellerinden atlayarak kayalıklara doğru ilerledi. Kayalıklardan denize atlayan genç, intihar teşebbüsünde bulundu.

Gencin intihara teşebbüs ettiğini gören balıkçılar Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Sahil Güvenlik ekipleri genci denizden çıkarak balıkçı barınağa getirdi. Olayı duyan gencin ailesi de hemen olay yerine koştu. Elbiseleri çıkartılan gence battaniye örtülerek sıcak bir noktaya götürüldü. İntihara teşebbüs eden genç, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
 

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