İntihara kalkışan kadını Emniyet Müdürü ikna etti

KÜTAHYA'da öğrenci yurdu inşaatının en üst katına çıkarak intihara kalkışan, Rümeysa P. (32), telefonla konuştuğu Emniyet Müdür Hasan Çevik tarafından telefonla ikna edilerek vazgeçirildi.

Kütahya'da oturan, eşinden ayrı yaşayan, 2 çocuk annesi Rümeysa P., Gaybiefendi Mahallesi Çinigar Caddesi üzerindeki öğrenci yurdu inşaatının 5'nci katına çıkarak kendini odaya kilitledi. Cama çıkıp bağırarak aşağı atlayacağını söylemesi üzerine bölgeye toplanan kalabalık durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye inşaatın girişine şişme yatak açarken, polis Rümeysa P.'yi ikna etmeye çalıştı. Rümeysa P., ikna çabalarına rağmen inmeyi kabul etmedi.

Durumu öğrenen Kütahya Emniyet Müdürü Hasan Çevik, olay yerine gelerek bilgi aldı. Polis memurunun uzun süre telefonla konuşmasına rağmen ikna edemediği Rümeysa P., ile bu kez Emniyet Müdürü Çevik görüştü. Kısa süren görüşmenin ardından kendisine hukuki çerçeve dahilinde her türlü yardımda bulunacağını söyleyen Çevik, Rümeysa P.'yi ikna etti. Rümeysa P., pencereden inerek odanın kapısını polislere açtı. Polislerle birlikte odaya giren sağlık ekipleri olayın şoku ile bayılan Rümeysa P.'ye ilk müdahaleyi yaparak sedye ile binadan indirip Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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DHA