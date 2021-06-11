İntihardan kurtuldu ama dayaktan kaçamadı! Havaya ateş açıp intihara kalkışan kişi linç edilmek istendi

Adana'da ilginç bir intihar olayı yaşandı. Cinnet geçirip intihar girişiminde bulunan şahıs operasyonla etkisiz hale getirildi. Ölümden son anda kurtarılan şahıs polis merkezine götürüldüğü sırada vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

KÜFÜRLER SAVURARAK HAVAYA ATEŞ AÇTI

Sabah saatlerinde Adana Seyhan İlçesi Onur Mahallesi 45043 Sokakta oturan Oğuz Eroğlu, elinde aldığı pompalı tüfekle evin çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Eroğlu'nun havaya ateş açarak küfürler savurmaya başlaması üzerine vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Alınan ihbar ile olay yerine asayiş ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Mahallede hareketli anların yaşanmasına neden olan olayda Eroğlu, 4 saat boyunca polise direndi.

VATANDAŞLAR TARAFINDAN LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

Polis ekiplerini uzun süre uğraştıran ve eline aldığı tüfekle tehlike saçan Eroğlu mahallede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Özel harekat ekiplerinin operasyonunla etkisiz hale getirilen Oğuz Eroğlu, polis merkezine götürülmek üzereyken öfkeli vatandaşların saldırısına uğradı. Özel harekat ekiplerinin havaya uyarı ateş açması sonucu Eroğlu, polis aracına bindirilip karakola götürüldü. Öte yandan Eroğlu'nun Cumhurbaşkanına hakaret, uyuşturucu ticareti ve adama yaralama gibi çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.