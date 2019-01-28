İntihardan polis vazgeçirdi

İZMİR'in Konak ilçesinde, kardeşinin tedavisi için gereken parayı karşılayamadığını söyleyen K.G. (25), binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Bulunduğu yere gazetecilerin gelmesini isteyen K.G., bir polis memurunun kendisine, bu ay için kardeşinin ihtiyacı olan 1000 TL'yi vereceğini söylemesi ve olay yerine gelen basın mensubuna açıklama yapmasının ardından intihardan vazgeçti.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında 1145/6 Sokak'taki iş yerinde meydana geldi. Beyninde tümör olan kardeşinin iğne tedavisi için her ay 1000 TL'ye ihtiyacı olduğunu söyleyen K.G., parayı karşılayamadığını belirterek, intihar etmek için 7 katlı iş yerinin çatısına çıktı. Kendisinin de epilepsi hastası olduğunu söyleyen K.G., bir süredir işsiz olduğunu söyledi. Bu sırada, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, K.G.'nin atlama ihtimaline karşı hava yatağıyla önlem aldı. K.G., kendisini çatıdan inmesi için ikna etmeye çalışan polislere, bir gazeteciyle konuşmak istediğini söyledi. Bunun üzerine, olayı görüntülemek için binanın önünde bulunan bir basın mensubu çatıya çıktı. Bu sırada, bir polis memuru da K.G.'ye, kardeşinin tedavisi için bu ayki iğne parası 1000 TL'yi kendisinin vereceğini söyledi. Çatıda gazeteciye açıklama da yapan K.G., ardından intihardan vazgeçti.

Çatıdan indirilen K.G., "Ben taş olsa taşırım. Tek bir isteğim var, kardeşimin yaşaması. Benim annem yok, babam yok. Ben bu hayatta her şeyi kardeşim için yapıyorum, hayırseverlerden iş bekliyorum" dedi. K.G., önce sağlık kontrolü için hastaneye, ardından polis merkezine götürüldü.

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DHA