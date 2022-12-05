İntikamın böylesi! En yakın arkadaşıyla aldatıldığını öğrendikten sonra yaşadığı inanılmaz değişimle ilham veren genç kadının hikayesi...

Birleşik Krallık'ta yaşayan Harriet Southan'ın geçirmiş olduğu muhteşem değişim hikayesin, anlatacağız şimdi size...

Genç kadın yıllar önce hayatına giren ve ilk aşkı olarak tanımladığı erkek arkadaşı tarafından aldatılmış. Hem de en yakın arkadaşıyla!

Bu üzücü durumun ardından küçüklüğünden beri yaşadığı yeme problemleri ciddi bir hale gelmiş ve hızla kilo almaya başlamış.