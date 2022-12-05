İntikamın böylesi! En yakın arkadaşıyla aldatıldığını öğrendikten sonra yaşadığı inanılmaz değişimle ilham veren genç kadının hikayesi...

Sevgilisi tarafından aldatılınca hızla kilo alan ve ardından zayıflayarak adeta bambaşka biri olan genç kadının ilham veren hikayesi...

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İntikamın böylesi! En yakın arkadaşıyla aldatıldığını öğrendikten sonra yaşadığı inanılmaz değişimle ilham veren genç kadının hikayesi... 1

Birleşik Krallık'ta yaşayan Harriet Southan'ın geçirmiş olduğu muhteşem değişim hikayesin, anlatacağız şimdi size...

Genç kadın yıllar önce hayatına giren ve ilk aşkı olarak tanımladığı erkek arkadaşı tarafından aldatılmış. Hem de en yakın arkadaşıyla!

Bu üzücü durumun ardından küçüklüğünden beri yaşadığı yeme problemleri ciddi bir hale gelmiş ve hızla kilo almaya başlamış.

İntikamın böylesi! En yakın arkadaşıyla aldatıldığını öğrendikten sonra yaşadığı inanılmaz değişimle ilham veren genç kadının hikayesi... 2

Pandemi döneminin de dahil olduğu depresyon sürecinde teselliyi yiyip içmekte bulmuş.

"Hislerimden uzaklaşmak ve rahatlamak için kendimi yemeğe vermiştim. Çok fazla kilo vermem gerektiğini biliyordum ancak denediğim diyetlerin hiçbiri işe yaramıyor gibiydi." diyen genç kadın, yaklaşık 130 kiloya ulaşmış.

İntikamın böylesi! En yakın arkadaşıyla aldatıldığını öğrendikten sonra yaşadığı inanılmaz değişimle ilham veren genç kadının hikayesi... 3

Kilo vermek için defalarca diyet gruplarına katılan Harriet, bir türlü zayıflamayı başaramayınca çareyi mide ameliyatı olmakta bulmuş.

Ameliyatın ardından sağlıklı ve düzenli beslenmeye başlayan, spor yapan genç kadın sekiz ay içerisinde tam tamına 45 kilo vermeyi başarmış.

İntikamın böylesi! En yakın arkadaşıyla aldatıldığını öğrendikten sonra yaşadığı inanılmaz değişimle ilham veren genç kadının hikayesi... 4

Harriet yaşadığı süreci şu şekilde ifade ediyor:

"Aynaya baktığımda gördüğüm kişinin ben olmasını hazmedemiyordum. Her zaman öz güvenli bir insandım ancak etraftakilerin benim hakkımda yorumlarını duyduğum zaman çabucak kırılıyordum.

Tüm bu kilonun altında 'gerçek ben'in yattığını biliyordum. Kendimi değersiz, üzgün ve depresif hissettim hep. Güzel kıyafetler ve dar kotlar giymek istedim.

Merdivenleri çıkarken nefes nefese kalırdım. Özellikle yaz ayları herkes bikiniyle gezerken 40 derecenin altında sıcaktan nefes alamadığımı hissediyordum.

Mayo giydiğimde diğer kadınlar gibi güzel hissetmek istiyordum ama yanımdan geçerken bana gülenler oluyordu. Bir defasında onlara dönüp 'Komik bir şey mi var? Hayatınızda hiç mayo giyen şişman insan görmediniz mi?' diye sordum."

İntikamın böylesi! En yakın arkadaşıyla aldatıldığını öğrendikten sonra yaşadığı inanılmaz değişimle ilham veren genç kadının hikayesi... 5

Arkadaşlarıyla dışarı çıktığında da başına sık sık üzücü şeyler geldiğini söyleyen kadın, bir defasında onu çok kıran şu olayı yaşamış:

"Dışarı çıktığımızda arkadaşlarım diğer insanlarla flört ederken ben hep yanlarında dikiliyordum. Bir akşam, erkek grubundan birisi çıkıp sanki hayır işi yapar gibi 'Siz keyfinize bakın, ben bu kızla konuşurum' demişti..."

İntikamın böylesi! En yakın arkadaşıyla aldatıldığını öğrendikten sonra yaşadığı inanılmaz değişimle ilham veren genç kadının hikayesi... 6

Bu acımasız yorum karşısında çok üzüldüğünü ve bunu atlatamadığını söyleyen Harriet, öz güveninin çok düştüğünü anlatıyor.

İntikamın böylesi! En yakın arkadaşıyla aldatıldığını öğrendikten sonra yaşadığı inanılmaz değişimle ilham veren genç kadının hikayesi... 7

Artık 83 kiloya düşen ve eski halinden eser kalmayan genç kadın, şimdi 6 yaşındaki oğluyla birlikte çok mutlu bir hayat sürüyor.

İntikamın böylesi! En yakın arkadaşıyla aldatıldığını öğrendikten sonra yaşadığı inanılmaz değişimle ilham veren genç kadının hikayesi... 8

Kilo vermenin hayatta aldığı en iyi karar olduğunu, isteyen herkesin bunu başarabileceğini söyleyerek destek veriyor.

İntikamın böylesi! En yakın arkadaşıyla aldatıldığını öğrendikten sonra yaşadığı inanılmaz değişimle ilham veren genç kadının hikayesi... 9
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