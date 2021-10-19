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İntizam ne demek, TDK'ya göre İntizam kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İntizam kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İntizam ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İntizam nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İntizam kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İntizam ne demek, TDK'ya göre İntizam kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İntizam ne demek? İntizam TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi intizam kelimesi. Peki intizam ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre intizam nedir, intizam kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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İNTİZAM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İntizam kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
İntizam kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre intizam kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Düzenli, düzgün olma
- Düzen, çekidüzen

İNTİZAM CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Her memleket başkalarının yeniliklerini taklit ile başladığı intizama kendisinin eskiliklerini tahkik ile nihayet verir.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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