Star TV ekranlarında İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show programının konuğu olan 90'lı yıllardan beri Türk müziğinin önemli isimlerinden olan İntizar'ın hayatı merak ediliyor İntizar kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Şarkıları neler? sorularını merak edenler cevapları haberimizden bulabilir...

İNTİZAR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1974’de Tunceli’de doğan İntizar’ın soyadı Arslan’dır. Babası asker, annesi ise ev hanımıdır. Babasının görevi nedeniyle Muğla ve İzmir’de yaşamıştır. İzmir’de düzenlenen bir müzik yarışmasında Türk Halk Müziği ve pop müzik dallarında birinci olan şarkıcı Ağrı Eğitim Fakültesi’nden mezun olmuştur Sibel Can'ın bir konserinde sahneye çıkınca Ferdi Tayfur'un dikkatini çekti ve albüm teklifi aldı. Uzun yıllar Ferdi Tayfur ile çalıştı. 46 yaşındaki İntizar aynı zamanda şarkıcı Yıldız Tilbe'nin de kuzenidir.

EVLİ Mİ?

Bir röportajında kadınlardan evlilik teklifi aldığını söyleyen İntizar evli değildir.

ŞARKILARI

İntizar’ın albümleri:

Gelincik (1997)

Gece Nemi (2000)

Göçebe (2002)

Aldanırım (2003)

Nazar Boncuğum (2005)

Ihlamurlar Altında / Nazar Boncuğum (2006)

Ömrüm Senindir (2009)

Aşk Yağmurları (2013)