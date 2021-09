İnto The Night'a transfer olan Kıvanç Tatlıtuğ'un rolü belli oldu! Çok şaşıracaksınız! Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un konuk oyuncu olarak transfer olduğu Netflix dizisi Into the Night'in yeni sezonunun başlamasına çok az bir süre kala heyecanlı bekleyiş sürüyor. İkinci sezonunun 8 Eylül'de yayınlanacağı öğrenilen dizide Tatlıtuğ'un hangi rolü üstleneceği merak konusu olmuştu. Yakışıklı oyuncunun hangi karakteri canlandıracağı belli oldu.

Belçika'nın ilk orijinal Netflix dizisi olan İnto the Night, ikinci sezonuna 8 Eylül'de başlıyor. Dizinin yeni sezonuna ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un konuk oyuncu olarak katılacağı öğrenilmesinin ardından hayranları büyük bir merakla diziyi beklemeye başladı. Kariyerindeki en büyük adım, 2008'de Beren Saat'le başrolünü paylaştığı, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Behlül Haznedar karakteri olmuştu. Kıvanç Tatlıtuğ'u uzun süredir ekranlarda göremiyorduk. İNTO THE NİGHT ROLÜ BELLİ OLDU! Into Tne Night dizisi için yeni sezon çekimleri başladı. Dizi setinden ilk fotoğrafların gelmesiyle Kıvanç Tatlıtuğ’unda dizide nasıl görüneceği ortaya çıktı. Bu dizide alışkın olduğumuz tarzından uzak olan Tatlıtuğ, daha ilk fotoğraflarıyla gündeme bomba gibi düşmeyi başardı. into the nightrol