Psikolojiye ilgisi olanların ve kişilik özellikleri hakkında araştırma yapanların en sık karşılaştığı terimlerden biri de "Introvert kişilik"tir. Introvert yani içe dönük kişilik ile ilgili detayları merak edenler Introvert (içe dönük) kişilik nedir? Introvert kişilik nasıl anlaşılır, içe dönük kişilik özellikleri nelerdir? sorularının yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

INTROVERT (İÇE DÖNÜK) KİŞİLİK NEDİR?

Introvert "İçe dönük" anlamına gelmektedir. Psikolojide ise bir kişilik özelliğini temsil etmektedir. Daha çok enerjisini kendi içine dönük yaşayan, duygusal, düşünceli ve dışarıya dönük olmayan insanlar için kullanılan bir terimdir

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INTROVERT KİŞİLİK NASIL ANLAŞILIR, İÇE DÖNÜK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

- Kendi halinde insanlardır.

-Çoğunlukla dalgın ve düşüncelilerdir.

-Dışarıdan gelen herhangi bir etkiye karşı aşırı duyarlı değillerdir, daha dayanıklılardır.

-Öz güvenleri normalden biraz daha düşüktür.

-Utanç duyguları baskındır, çekingen ve sessizdirler.