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  3. Inzaghi'den Hakan Çalhanoğlu'na övgü dolu sözler! Karakterli ve kişilikli bir oyuncu!

Inzaghi'den Hakan Çalhanoğlu'na övgü dolu sözler! Karakterli ve kişilikli bir oyuncu!

Serie A ligi ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Napoli maçında gösterdiği etkili performansın ardından teknik direktöründen övgü dolu sözler aldı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu övgüleriyle göklere çıkaran Inzaghi, 'Çalhanoğlu çok formda. Gayet iyi ve çok iyi iş çıkardı.' dedi.

Inzaghi'den Hakan Çalhanoğlu'na övgü dolu sözler! Karakterli ve kişilikli bir oyuncu!

İtalya Serie A'da ligin 13. haftasında Napoli'yi konuk eden Inter karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Maça ilk 11'de başlayan ve bir gol atıp bir de asist yapan Hakan Çalhanoğlu'nun gösterdiği etkili performans birçok kişi tarafından beğeni topladı. Milli futbolcunun takıma katkısından memnun olan teknik direktör Simeone Inzaghi de yıldız futbolcudan övgüyle bahsedenler arasında yer aldı.

"ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIMI YENDİK"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Inzaghi, "Şampiyonluğumuz için kilit önemdeki bir maçtı. Şimdi çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir maçımız daha var. Bugün çile çektik ama hakkımızla çok güçlü bir takımı yendik. Oyuncularımı tebrik ettim." şeklinde konuştu.

Inzaghi'den Hakan Çalhanoğlu'na övgü dolu sözler! Karakterli ve kişilikli bir oyuncu!

"ÇALHANOĞLU ÇOK FORMDA"

Hakan Çalhanoğlu'nun maçta ortaya koyduğu etkili performanstan da bahseden Inzaghi, "Çalhanoğlu çok formda. Gayet iyi ve çok iyi iş çıkardı. Penaltı atışında karakterli ve kişilikli bir oyuncu olduğunu gösterdi." ifadelerine yer verdi.

Inzaghi'den Hakan Çalhanoğlu'na övgü dolu sözler! Karakterli ve kişilikli bir oyuncu!

ÖNLEM ALARAK KAZANDI

Napoli'nin topla oynadığı esnada etkili işler yapabileceklerini bildiğini belirten Inzaghi buna karşı önlem aldıklarını ve maçı da bu şekilde kazandıklarını dile getirdi. Önlerinde gitmeleri gereken önemli bir yol olduğunun altını çizen Inzaghi, maç maç gitmeleri ve şu an Şampiyonlar Ligi'ndeki maça odaklanmaları gerektiğini aktardı.

Inzaghi'den Hakan Çalhanoğlu'na övgü dolu sözler! Karakterli ve kişilikli bir oyuncu!

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