İoan Borcea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İoan Borcea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İoan Borcea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İoan Borcea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İoan Borcea 6 Temmuz 2002 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Valentin Ioan Borcea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İoan Borcea Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İoan Borcea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dinamo 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo 1948 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. İoan Borcea'nin FC Dinamo 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İoan Borcea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İoan Borcea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İoan Borcea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İoan Borcea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FC Dinamo

İoan Borcea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İoan Borcea şuan FC Dinamo 1948 takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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