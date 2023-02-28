İoan Calin Revenco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İoan Calin Revenco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İoan Calin Revenco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İoan Calin Revenco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İoan Calin Revenco 26 Haziran 2000 tarihinde Chișinău şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ioan-Călin Revenco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İoan Calin Revenco Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carp Football Management yapmaktadır. İoan Calin Revenco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Petrocub Hîncești futbol takımında oynamaktadır. FC Petrocub Hîncești takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İoan Calin Revenco'nin FC Petrocub Hîncești ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İoan Calin Revenco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/i.revenco/

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İoan Calin Revenco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İoan Calin Revenco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

İoan Calin Revenco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İoan Calin Revenco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2018 yılında Spartaks

1 Temmuz 2019 yılında Dacia Buiucani

1 Temmuz 2021 yılında Petrocub

İoan Calin Revenco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İoan Calin Revenco şuan FC Petrocub Hîncești takımında oynamakta ve 73 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İoan Calin Revenco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CSCT Buiucani

Moldova takımında 21 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Moldova U21 takımında 2 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U19 takımında 4 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U17 takımında 2 numaralı formasıyla 23 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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