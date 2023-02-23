İoan Filip kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İoan Filip Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İoan Filip adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İoan Filip Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İoan Filip 20 Mayıs 1989 tarihinde Ștei şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ioan Constantin Filip şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İoan Filip Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. İoan Filip, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Universitatea Cluj futbol takımında oynamaktadır. FC Universitatea Cluj takımına 15 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. İoan Filip'nin FC Universitatea Cluj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İoan Filip Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İoan Filip isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İoan Filip Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İoan Filip futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Otelul Galati

11 Eylül 2014 yılında Petrolul

1 Temmuz 2015 yılında FC Viitorul

30 Ağustos 2016 yılında Debrecen

1 Ocak 2019 yılında FC Dinamo

27 Ağustos 2020 yılında U Cluj

5 Temmuz 2021 yılında Gaz Metan

15 Şubat 2022 yılında U Cluj

İoan Filip Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İoan Filip şuan FC Universitatea Cluj takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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