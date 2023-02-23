İoan Tolea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İoan Tolea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İoan Tolea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İoan Tolea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İoan Tolea 11 Mayıs 2003 tarihinde Târgoviște şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İoan Tolea Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pucioasa futbol takımında oynamaktadır. FC Pucioasa takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İoan Tolea'nin FC Pucioasa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İoan Tolea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İoan Tolea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İoan Tolea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İoan Tolea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Şubat 2023 yılında FC Pucioasa

30 Haziran 2023 yılında Petrolul

İoan Tolea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İoan Tolea şuan FC Pucioasa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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