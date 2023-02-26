İoan Yakovlev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İoan Yakovlev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İoan Yakovlev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İoan Yakovlev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İoan Yakovlev 19 Ocak 1998 tarihinde Narva şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İoan Yakovlev Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pullman yapmaktadır. İoan Yakovlev, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCI Levadia futbol takımında oynamaktadır. FCI Levadia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İoan Yakovlev'nin FCI Levadia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İoan Yakovlev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İoan Yakovlev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İoan Yakovlev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İoan Yakovlev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Lev. Altyapı

1 Ocak 2013 yılında Levadia U17

1 Ocak 2014 yılında Akademia Zenit

1 Ocak 2015 yılında Levadia II

1 Ocak 2016 yılında Levadia U21

22 Şubat 2017 yılında JK Trans Narva

14 Şubat 2018 yılında Kalev

3 Ocak 2019 yılında At. Saguntino

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

16 Ekim 2019 yılında Arandina

21 Eylül 2020 yılında Penya Deportiva

1 Ocak 2021 yılında Arandina

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

30 Eylül 2021 yılında CD Torrijos

11 Şubat 2022 yılında Kalev

1 Ocak 2023 yılında FCI Levadia

İoan Yakovlev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İoan Yakovlev şuan FCI Levadia takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

İoan Yakovlev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Estonya takımında 9 numaralı formasıyla 8 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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