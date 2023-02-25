İoann Guzov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İoann Guzov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İoann Guzov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İoann Guzov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İoann Guzov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İoann Guzov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İoann Guzov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İoann Guzov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İoann Guzov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İoann Guzov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İoann Guzov 7 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur.  Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Гузов Иоанн Олегович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İoann Guzov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F. TOTİK Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belshina Bobruisk II futbol takımında oynamaktadır. Belshina Bobruisk II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İoann Guzov'nin Belshina Bobruisk II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İoann Guzov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İoann Guzov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

İoann Guzov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İoann Guzov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Belshina 2 B.

1 Ocak 2022 yılında Belshina II

İoann Guzov kimdir

İoann Guzov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İoann Guzov şuan Belshina Bobruisk II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

İoann Guzov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U19 takımında 13 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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İoann Guzov nereli

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