İoannis Kosti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İoannis Kosti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İoannis Kosti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İoannis Kosti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İoannis Kosti 17 Mart 2000 tarihinde Ormideia şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kıbrıs uyrukludur.Gerçek adı da Ιωάννης Κωστή şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İoannis Kosti Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mylogram Ltd yapmaktadır. İoannis Kosti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire B futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İoannis Kosti'nin Olimpiakos Pire B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İoannis Kosti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İoannis Kosti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İoannis Kosti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İoannis Kosti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Nea Salamis U21

1 Temmuz 2017 yılında Nea Salamis

1 Ocak 2020 yılında Olimpiakos

2 Ocak 2020 yılında Nea Salamis

30 Haziran 2020 yılında Olimpiakos

5 Ekim 2020 yılında AE Larisa

31 Aralık 2020 yılında Olimpiakos

10 Şubat 2021 yılında APO Levadiakos

30 Haziran 2021 yılında Olimpiakos

1 Temmuz 2021 yılında Olimpiakos B

İoannis Kosti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İoannis Kosti şuan Olimpiakos Pire B takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İoannis Kosti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

PO Ormideia (-2011), Nea Salamina Famagusta (2011-2020)

Kıbrıs takımında 21 numaralı formasıyla 8 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Kıbrıs U21 takımında 7 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.