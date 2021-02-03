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2021 İOKBS başvurusu nasıl yapılır? MEB bursluluk sınavı başvuru formu 2021

İOKBS sınav tarihlerinin belli olmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) başvurular hakkında açıklama geldi. 2021 İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) başvuru tarihleri belli oldu. Peki; İOKBS başvurusu nasıl yapılır 2021? İşte MEB bursluluk sınavı başvuru formu 2021...

2021 İOKBS başvurusu nasıl yapılır? MEB bursluluk sınavı başvuru formu 2021

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları şubat ayında başlıyor. Peki İOKBS başvurusu nasıl yapılır 2021? İşte MEB bursluluk sınavı başvuru formu 2021...

İOKBS SINAVI NE ZAMAN 2021, SAAT KAÇTA?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavı, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacak

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK? 

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları 8-26 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Peki İOKBS başvurusu nasıl yapılır 2021? 

İOKBS başvurusu nasıl yapılır 2021? MEB bursluluk sınavı başvuru formu 2021

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecek. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

İOKBS başvurusu nasıl yapılır 2021? MEB bursluluk sınavı başvuru formu 2021

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az 7 gün önce, sonuçlar ise 18 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

İOKBS başvurusu nasıl yapılır 2021? MEB bursluluk sınavı başvuru formu 2021

BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

İOKBS 2021 başvuru kılavuzu yayımlandı. MEB bursluluk sınavına başvurmak isteyenler kılavuza göre başvurularını yapacak. BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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