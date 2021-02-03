Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları şubat ayında başlıyor. Peki İOKBS başvurusu nasıl yapılır 2021? İşte MEB bursluluk sınavı başvuru formu 2021...

İOKBS SINAVI NE ZAMAN 2021, SAAT KAÇTA?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavı, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları 8-26 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Peki İOKBS başvurusu nasıl yapılır 2021?

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecek. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az 7 gün önce, sonuçlar ise 18 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

İOKBS 2021 başvuru kılavuzu yayımlandı. MEB bursluluk sınavına başvurmak isteyenler kılavuza göre başvurularını yapacak. BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ