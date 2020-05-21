İOKBS Bursluluk Sınavı 2020 5 Eylül tarihine ertelendi
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre "6 Haziran'da yapılması beklenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 5 Eylül tarihine ertelendi.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "6 Haziran'da yapılacağı ilan edilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül'de gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır" denildi.
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