İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları 2020 | MEB Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı

5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ile 11’inci sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) MEB'in in resmi internet sitesinden erişime açıldı. Öte yandan bursluluk sınavının tarihi koronavirüs salgını nedeniyle tedbir amacıyla değiştirilmişti. Daha önceden 6 Haziran’da yapılacağı açıklanan sınav 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirildi. İşte MEB Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı...

İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI 2020

Sonuçlar az önce açıklandı. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

BURSLULUK SINAV SORU VE CEVAPLARI

Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamayacaklar.

Ancak Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrencilerin (Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan),özel okullara devam etmeleri durumunda da bursluluk hakları devam edecektir.

BURSLULUK SINAV SORU VE CEVAPLARI ÖĞRENME EKRANI

Ortaöğretim kurumlarında ortaöğretim süresi boyunca, bir defaya mahsus olmak üzere, parasız yatılı öğrenciler bursluluğa, burslu öğrenciler parasız yatılılığa geçebilir. Burslu öğrencilerin parasız yatılılığa geçişleri sınavsız, parasız yatılı öğrencilerin bursluluğa geçişleri ise Bakanlıkça her yıl merkezî sistemle yapılan bursluluk sınavına başvuru şartlarını taşımaları ve sınavı kazanmaları hâlinde gerçekleşecektir. Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmez.

KONTENJAN DURUMU 2020

Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

%10’u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e,

%5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,

%5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam- hatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

%80’i (a),(b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılır.