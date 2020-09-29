İOKBS bursu sınav sonuçları 27 Eylül akşamı açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınav 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik yapılmıştı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler bu kez bursların yatırılacağı tarihe çevrildi. Peki İOKBS bursu ne zaman ve nereden yatacak? Burs ücreti ne kadar? İOKBS kazandıktan sonra ne yapılmalı? İOKBS bursu nasıl alınır?

İOKBS BURSU NE ZAMAN YATACAK 2020?

Öğrenci bursları, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR?

MEB burs ücretinin ne kadar olduğu henüz açıklanmadı. 2019 yılında bu miktar aylık 260,40 TL olarak belirlenmişti. 2020 yılına ilişkin ücret belirlendiğinde haberimiz içerisinde yer alacaktır.

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BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Bursluluğu hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e - Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir. Bursluluğun devamı veya sona ermesine ilişkin iş ve işlemler "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin 18. Maddesine göre yapılacaktır.

BURSLAR KİMLERE VERİLİR?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. 18 yaşına kadar alınabilen burs için bir sınav düzenlenmektedir.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır.

İOKBS BURSU NEREDEN, NASIL ALINIR?

Burslar velilerin öğrenci adına açacakları VakıfBank banka hesaplarına yatırılacak. Bursluluğa hak kazanan ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim okulu/kurumu öğrencilerinin bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları MEB'e bağlı resmi okul müdürlükleri tarafından yapılacak, öğrenci kayıtlarıyla beraber başlayacaktır.