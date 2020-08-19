5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11’inci Sınıflar için düzenlenen İOKBS sınavı 5 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın başvuruları 05-17 Şubat 2020 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Adaylara sınavda Türkçe Matematik, Fen ve Sosyal Bilimler'den ders başı 25 soru sorulacak.

İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR 2020?

İOKBS kılavuzunda yer alan bilgiye göre sınav giriş belgeleri sınavdan an az 7 gün önce www.meb.gov.tr adresinden yayımlanacak.

İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

İOKBS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamayacakları İOKBS sınavının sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

SONUÇ ÖĞRENME EKRANI

İOKBS KILAVUZU 2020

SINAVA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sınava itirazda bulunmak isteyen öğrenciler soruların, cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde yapılmalıdır. İtirazlar ÖDSGM resmî internet sayfasında (http://odsgm.meb.gov.tr) yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM’ye yapılabilecek.

Elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir. Yazılı yapılan itirazlarda, ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka dekontu/ATM işlem fişi göndermeyen öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacak.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak.

İtirazların cevaplanmasındaki süre için ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacak.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak.