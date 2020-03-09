İOKBS (İlköğretim, Ortaöğretim Kurumları Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı) sınavı başvuruları tamamlandı. Sınava girecek olan öğrenciler internette merakla sınav zamanını araştırmaya başladı. Peki İOKBS sınav tarihi 2020 ne zaman? Bursluluk sınavı saat kaçta? Tüm merak edilenler haberimizde...

İOKBS NE ZAMAN VE SAAT KAÇTI?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "25 Nisan'da yapılacak İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı 6 Haziran'a erteledik." dedi.

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI (İOKBS) 2020 KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

İOKBS BURSLULUK SINAVINDA HANGİ KONULAR ÇIKACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; “Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10’uncu ve 11’uncu sınıf öğrencilerimiz 9’uncu sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerimiz de sadece 9’uncu sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak.” dedi.

İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINACAKTIR?

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 10 Nisan 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamdan okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühür ve imza ile onaylandıktan sonra öğrenciye/öğrenci velisine teslim edilecektir.



Öğrencilere fotoğraflı, onaylı (mühürlü ve imzalı) sınav giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

Doğal afet, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM’nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul müdürlüğünden alabilecektir. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinde, sınavda alacağı sınav tedbir hizmeti de yer alacaktır.

İOKBS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2020? Sınav giriş belgesi belli oldu mu?

İOKBS SINAV İTİRAZLARI NASIL OLUR?

a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar; soruların, cevap anahtarlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.

b. Elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla sınav ücreti yatırılması gerekmektedir. Yazılı yapılan itirazlarda, ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka dekontu/ATM işlem fişi göndermeyen adayların başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

c. 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

d. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

e. İtirazların cevaplanmasındaki süre için ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

f. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

BURSLULUK SINAVINI KAZANMAK İÇİN KAÇ NET YAPMAK GEREKİR?

İlgili sınavdan başarılı olabilmek için en az 80 net yapılması gerekir. Ayrıca bu ve üzerinde net yaptıktan sonra bazı kontenjanlara göre değişkenlik gösteren puan türlerine göre kazanma şansı arttırılabilir.

İOKBS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Sınavda 4 (dört) seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak. Yani saat 12.00'da sınav sona erecek. İlgili sınavdan başarılı olabilmek için en az 80 net yapılması gerekir. Ayrıca bu ve üzerinde net yaptıktan sonra bazı kontenjanlara göre değişkenlik gösteren puan türlerine göre kazanma şansı arttırılabilir.

İOKBS NEDİR?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) ortaokulların 5, 6, 7, 8'inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıfların devletten düzenli burs alabilmek için girdikleri sınavdır. İOKBS için öğrencinin ailesinde kişi başına düşen yıllık gelir hesaplanır.

İOKBS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Bursluluk sınavına başvurmak için bazı şartlara uygunluk göstermeniz beklenir. Bu şartları sırayla yazmak gerekirse;

– KKTC veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

– 5, 6, 7, 8, 9, 10 veya 11. Sınıf bünyesinde eğitim görüyor olmak,

– Sınavın gerçekleştirildiği yıl içerisinde okul değiştirmeye yönelik ceza almamak,

– Bulunduğu sınıfta sınıf tekrarı yapmamış (sınıfta kalmamış) olmak,

– Aileye gelen paranın yıllık olarak kişi başına düşen miktarının her yıl belirlenen miktardan az olmasıdır.