İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak 05 Eylül'de saat 10.00’da yapılacak. Sınav başvuruları 05-17 Şubat 2020 tarihleri arasında tamamlandı. MEB'den yapılan açıklamaya göre . Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamayacak. Sınava katılım sağlayacak adaylar ardından sonuçların açıklanacağı tarih için bekleyişe geçecek. Peki İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? İOKBS sonuçları açıklandı mı?

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

Sınav sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinde MEB'in internet adresinden ilan edilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

SINAV SONUÇ ÖĞRENME EKRANI

İOKBS HAM PUAN NASIL HESAPLANIR?