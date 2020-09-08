İOKBS taban puanları 2020| Bursluluk sınavı puan hesaplama
İOKBS taban puanları 2020 ve Bursluluk sınavı puan hesaplama | İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları 28 Eylül'de açıklanacak. İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 5,6,7,8, hazırlık sınıfı, 9,10,11 sınıf öğrencilerinin katıldığı İOKBS sınavı 5 Eylül'de gerçekleşti. Bursluluk sınavının sonuçları ise 28 Eylül'de erişime açılacak. İşte İOKBS taban puanları 2020| Bursluluk sınavı puan hesaplama hakkında detaylar...
BURSLULUK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
İOKBS puanı, sırasıyla aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.
- Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
- İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
- Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
- Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
- Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
- Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
- Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
- Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
- Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
- Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
- Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.
İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı?
İOKBS 5. SINIF TABAN PUANLARI
Diğer çocuk kontenjanı taban puanı 450, tavan puanı 500
Öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 311, tavan puanı 496
Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 143, tavan puanı 458
Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 439, tavan puanı 496
İOKBS 6. SINIF TABAN PUANLARI
Diğer çocuk kontenjanı taban puanı 419, tavan puanı 500
Öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 172, tavan puanı 494
Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 118, tavan puanı 437
Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 415, tavan puanı 485
İOKBS 7. SINIF TABAN PUANLARI
Diğer çocuk kontenjanı taban puanı 409, tavan puanı 499
Öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 163, tavan puanı 500
Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 129, tavan puanı 426
Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 410, tavan puanı 488
İOKBS 8. SINIF TABAN PUANLARI
Diğer çocuk kontenjanı taban puanı 394, tavan puanı 499
Öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 152, tavan puanı 500
Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 129, tavan puanı 426
Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 344, tavan puanı 488
İOKBS 9. SINIF TABAN PUANLARI
Diğer çocuk kontenjanı taban puanı 394, tavan puanı 486
Öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 152, tavan puanı 479
Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 129, tavan puanı 359
Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 344, tavan puanı 481
İOKBS 10. SINIF TABAN PUANLARI
Diğer çocuk kontenjanı taban puanı 388, tavan puanı 488
Öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 187, tavan puanı 478
Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 138, tavan puanı 323
Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 338, tavan puanı 441
İOKBS 11. SINIF TABAN PUANLARI
Diğer çocuk kontenjanı taban puanı 405, tavan puanı 500
Öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 205, tavan puanı 468
Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 148, tavan puanı 355
Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 352, tavan puanı 429