İon Bors kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İon Bors Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İon Bors adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İon Bors Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İon Bors 25 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Moldova uyrukludur.Gerçek adı da Ion Borș şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İon Bors Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iFootball yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sfîntul Gheorghe Suruceni futbol takımında oynamaktadır. FC Sfîntul Gheorghe Suruceni takımına 18 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. İon Bors'nin FC Sfîntul Gheorghe Suruceni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İon Bors Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ionut3422/

İon Bors Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İon Bors isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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İon Bors Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İon Bors futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Speranța D

1 Ekim 2020 yılında Spartanii

18 Şubat 2021 yılında Sfintul Gheor.

İon Bors Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İon Bors şuan FC Sfîntul Gheorghe Suruceni takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

İon Bors Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moldova U21 takımında 4 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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