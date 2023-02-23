İon Cararus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İon Cararus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İon Cararus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İon Cararus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İon Cararus 25 Haziran 1996 tarihinde Chișinău şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ion Cărăruș şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İon Cararus Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iFootball yapmaktadır. İon Cararus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC 1599 Selimbar futbol takımında oynamaktadır. CSC 1599 Selimbar takımına 30 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. İon Cararus'nin CSC 1599 Selimbar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İon Cararus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İon Cararus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İon Cararus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İon Cararus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Braga U19

1 Ocak 2015 yılında Leiria

1 Temmuz 2015 yılında Peniche

30 Haziran 2016 yılında Leiria

1 Temmuz 2016 yılında Zimbru Chisinau

1 Mart 2017 yılında Zaria Balti

25 Eylül 2017 yılında Miroslava

1 Temmuz 2018 yılında Bilinmiyor

20 Şubat 2019 yılında Härnösands FF

21 Ocak 2020 yılında FC Farul 1920

30 Ağustos 2021 yılında CSC Selimbar

İon Cararus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İon Cararus şuan CSC 1599 Selimbar takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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