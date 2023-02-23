İon Gheorghe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İon Gheorghe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İon Gheorghe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İon Gheorghe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İon Gheorghe 8 Ekim 1999 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İon Gheorghe Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Invicti Group yapmaktadır. İon Gheorghe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepsi OSK Sf. Gheorghe futbol takımında oynamaktadır. Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İon Gheorghe'nin Sepsi OSK Sf. Gheorghe ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İon Gheorghe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İon Gheorghe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İon Gheorghe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İon Gheorghe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Dinamo II

1 Temmuz 2017 yılında FC Dinamo

29 Ağustos 2018 yılında FC Voluntari

1 Temmuz 2022 yılında Sepsi OSK

İon Gheorghe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İon Gheorghe şuan Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İon Gheorghe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dinamo Bukarest (-2016)

Romanya U19 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U18 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya Olimpiyat takımında 7 numaralı formasıyla 25 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.