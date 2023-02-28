İon Ghimp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İon Ghimp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İon Ghimp adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İon Ghimp Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İon Ghimp 11 Eylül 1996 tarihinde doğmuştur. Moldova,Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İon Ghimp Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İon Ghimp, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dacia Buiucani futbol takımında oynamaktadır. Dacia Buiucani takımına 8 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. İon Ghimp'nin Dacia Buiucani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İon Ghimp Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ion.ghimp.96/

İon Ghimp Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İon Ghimp isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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İon Ghimp Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İon Ghimp futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Şubat 2018 yılında Sfintul Gheor.

19 Temmuz 2018 yılında Foresta Suceava

25 Şubat 2019 yılında CSM Pascani

1 Temmuz 2019 yılında CSF Speranta

1 Temmuz 2020 yılında Milsami

8 Nisan 2022 yılında Dacia Buiucani

İon Ghimp Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İon Ghimp şuan Dacia Buiucani takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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