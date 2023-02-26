İon Nicolaescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İon Nicolaescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İon Nicolaescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İon Nicolaescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İon Nicolaescu 7 Eylül 1998 tarihinde Chișinău şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İon Nicolaescu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iFootball yapmaktadır. İon Nicolaescu, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beitar Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Beitar Jerusalem takımına 23 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İon Nicolaescu'nin Beitar Jerusalem ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İon Nicolaescu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nicolaescu.9/

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İon Nicolaescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İon Nicolaescu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

İon Nicolaescu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İon Nicolaescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Zimbru Chisinau

12 Ağustos 2018 yılında Soligorsk

21 Ocak 2020 yılında Vitebsk

15 Eylül 2020 yılında Soligorsk

16 Eylül 2020 yılında Dunajska Streda

7 Ocak 2022 yılında M. Petah Tikva

30 Haziran 2022 yılında Dunajska Streda

23 Eylül 2022 yılında B. Jerusalem

İon Nicolaescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İon Nicolaescu şuan Beitar Jerusalem takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İon Nicolaescu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zimbru Chisinau

Moldova takımında 9 numaralı formasıyla 8 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 30 maçta 9 gol atmıştır.

Moldova U21 takımında 9 numaralı formasıyla 22 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U19 takımında 18 numaralı formasıyla 4 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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