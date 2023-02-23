İonut Ailenei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İonut Ailenei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İonut Ailenei kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İonut Ailenei ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
İonut Ailenei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İonut Ailenei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İonut Ailenei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İonut Ailenei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İonut Ailenei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İonut Ailenei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İonut Ailenei 30 Ocak 2001 tarihinde Pașcani şehrinde doğmuştur.  Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ionuț Ailenei şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İonut Ailenei Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSM Politehnica Iasi futbol takımında oynamaktadır. ACSM Politehnica Iasi takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İonut Ailenei'nin ACSM Politehnica Iasi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İonut Ailenei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İonut Ailenei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

İonut Ailenei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İonut Ailenei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Foresta Suceava

30 Haziran 2020 yılında SJ Vaslui

1 Temmuz 2021 yılında Dante Botosani

30 Haziran 2022 yılında SJ Vaslui

1 Temmuz 2022 yılında Dante Botosani

31 Aralık 2022 yılında SJ Vaslui

1 Şubat 2023 yılında ACSM Poli Iasi

30 Haziran 2023 yılında SJ Vaslui

İonut Ailenei kimdir

İonut Ailenei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İonut Ailenei şuan ACSM Politehnica Iasi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İonut Ailenei nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Viorel Lica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viorel Lica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Viorel Lica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viorel Lica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Madejski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Madejski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Madejski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Madejski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Florin Plamada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florin Plamada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Florin Plamada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florin Plamada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lukas Hrosso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Hrosso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lukas Hrosso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Hrosso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir