İonut Ailenei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İonut Ailenei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İonut Ailenei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İonut Ailenei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İonut Ailenei 30 Ocak 2001 tarihinde Pașcani şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ionuț Ailenei şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İonut Ailenei Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSM Politehnica Iasi futbol takımında oynamaktadır. ACSM Politehnica Iasi takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İonut Ailenei'nin ACSM Politehnica Iasi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İonut Ailenei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İonut Ailenei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İonut Ailenei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İonut Ailenei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Foresta Suceava

30 Haziran 2020 yılında SJ Vaslui

1 Temmuz 2021 yılında Dante Botosani

30 Haziran 2022 yılında SJ Vaslui

1 Temmuz 2022 yılında Dante Botosani

31 Aralık 2022 yılında SJ Vaslui

1 Şubat 2023 yılında ACSM Poli Iasi

30 Haziran 2023 yılında SJ Vaslui

İonut Ailenei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İonut Ailenei şuan ACSM Politehnica Iasi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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