İonut Andres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İonut Andres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İonut Andres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İonut Andres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İonut Andres 23 Mayıs 2000 tarihinde Piatra Neamț şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ionuț-Vlăduţ Andreș şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İonut Andres Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAS SCOUTING yapmaktadır. İonut Andres, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Voluntari futbol takımında oynamaktadır. FC Voluntari takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İonut Andres'nin FC Voluntari ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İonut Andres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İonut Andres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İonut Andres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İonut Andres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FC Voluntari

İonut Andres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İonut Andres şuan FC Voluntari takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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