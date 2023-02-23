İonut Balaur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İonut Balaur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İonut Balaur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İonut Balaur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İonut Balaur 6 Haziran 1989 tarihinde Vaslui şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ionuţ Balaur şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İonut Balaur Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. İonut Balaur, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Mioveni futbol takımında oynamaktadır. CS Mioveni takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İonut Balaur'nin CS Mioveni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İonut Balaur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İonut Balaur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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İonut Balaur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İonut Balaur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında CSM Focsani

30 Haziran 2008 yılında FC Vaslui

1 Ağustos 2010 yılında CS Otopeni

31 Aralık 2010 yılında FC Vaslui

10 Temmuz 2014 yılında ASA 2013 Tg. Ms

16 Temmuz 2016 yılında FC Voluntari

11 Temmuz 2018 yılında D. Calarasi

30 Ağustos 2018 yılında FC Voluntari

1 Temmuz 2021 yılında CS Mioveni

İonut Balaur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İonut Balaur şuan CS Mioveni takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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