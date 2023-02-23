İonut Bobea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İonut Bobea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İonut Bobea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İonut Bobea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İonut Bobea 1 Mayıs 2002 tarihinde Târgoviște şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ionuț Bobea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İonut Bobea Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dinamo 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo 1948 takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İonut Bobea'nin FC Dinamo 1948 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İonut Bobea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İonut Bobea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İonut Bobea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İonut Bobea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağustos 2022 yılında FC Dinamo

İonut Bobea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İonut Bobea şuan FC Dinamo 1948 takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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