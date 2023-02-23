İonut Burnea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İonut Burnea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İonut Burnea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İonut Burnea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İonut Burnea 12 Ağustos 1992 tarihinde Câmpulung şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ionuţ Georgian Burnea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İonut Burnea Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. İonut Burnea, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Mioveni futbol takımında oynamaktadır. CS Mioveni takımına 12 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. İonut Burnea'nin CS Mioveni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İonut Burnea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İonut Burnea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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İonut Burnea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İonut Burnea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Dinamo II

24 Ağustos 2013 yılında Stefanesti

1 Temmuz 2014 yılında FC Costuleni

15 Ocak 2015 yılında Chiajna II

1 Şubat 2016 yılında Stefanesti

1 Ağustos 2016 yılında Tarlungeni

12 Şubat 2017 yılında CS Mioveni

İonut Burnea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İonut Burnea şuan CS Mioveni takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

İonut Burnea Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U21 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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