İonut Catrina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İonut Catrina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İonut Catrina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İonut Catrina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İonut Catrina 12 Nisan 2004 tarihinde Brăila şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ionuț Catrina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İonut Catrina Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fisher Sport Ltd yapmaktadır. İonut Catrina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Concordia Chiajna futbol takımında oynamaktadır. Concordia Chiajna takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İonut Catrina'nin Concordia Chiajna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İonut Catrina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İonut Catrina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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İonut Catrina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İonut Catrina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağustos 2013 yılında Bilinmiyor

10 Ağustos 2018 yılında DU Braila U19

30 Haziran 2019 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2022 yılında Concordia

İonut Catrina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İonut Catrina şuan Concordia Chiajna takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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