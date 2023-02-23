İonut Coada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İonut Coada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İonut Coada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İonut Coada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İonut Coada 1 Ocak 1998 tarihinde Drobeta-Turnu Severin şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ionuţ Coadă şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İonut Coada Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İonut Coada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Unirea 04 Slobozia futbol takımında oynamaktadır. AFC Unirea 04 Slobozia takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İonut Coada'nin AFC Unirea 04 Slobozia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İonut Coada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İonut Coada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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İonut Coada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İonut Coada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında SSU Poli

1 Temmuz 2021 yılında Unirea Slobozia

İonut Coada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İonut Coada şuan AFC Unirea 04 Slobozia takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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