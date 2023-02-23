İonut Cojocaru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İonut Cojocaru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İonut Cojocaru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İonut Cojocaru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İonut Cojocaru 28 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ionuț Sebastian Cojocaru şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İonut Cojocaru Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RGFOOTBALL yapmaktadır. İonut Cojocaru, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCV Farul Constanta futbol takımında oynamaktadır. FCV Farul Constanta takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İonut Cojocaru'nin FCV Farul Constanta ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

İonut Cojocaru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İonut Cojocaru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İonut Cojocaru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İonut Cojocaru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında FCV Farul

İonut Cojocaru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İonut Cojocaru şuan FCV Farul Constanta takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İonut Cojocaru Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

HAGI ACADEMY 2010 - 2021

Romanya U20 takımında 9 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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