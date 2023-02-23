İonut Costea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İonut Costea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İonut Costea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İonut Costea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İonut Costea 27 Kasım 2004 tarihinde Bucharest şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ionuț Costea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İonut Costea Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Progresul 1944 Spartac futbol takımında oynamaktadır. AFC Progresul 1944 Spartac takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. İonut Costea'nin AFC Progresul 1944 Spartac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İonut Costea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İonut Costea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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İonut Costea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İonut Costea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Progresul Sp.

İonut Costea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İonut Costea şuan AFC Progresul 1944 Spartac takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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