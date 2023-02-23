İonut Dinu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İonut Dinu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İonut Dinu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İonut Dinu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İonut Dinu 8 Nisan 1998 tarihinde Caracal şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Ionuț Dinu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İonut Dinu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İonut Dinu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Unirea 04 Slobozia futbol takımında oynamaktadır. AFC Unirea 04 Slobozia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İonut Dinu'nin AFC Unirea 04 Slobozia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İonut Dinu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İonut Dinu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İonut Dinu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İonut Dinu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2016 yılında VMG Cluj

30 Haziran 2016 yılında FCSB II

1 Temmuz 2018 yılında Ac. Clinceni

30 Haziran 2019 yılında FCSB II

1 Temmuz 2019 yılında Unirea Slobozia

30 Haziran 2022 yılında FCSB II

1 Temmuz 2022 yılında Unirea Slobozia

İonut Dinu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İonut Dinu şuan AFC Unirea 04 Slobozia takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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