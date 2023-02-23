İonut Frasineanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İonut Frasineanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İonut Frasineanu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İonut Frasineanu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İonut Frasineanu 20 Mayıs 1998 tarihinde Caracal şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ionuț Cristian Frăsineanu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İonut Frasineanu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İonut Frasineanu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unirea Dej futbol takımında oynamaktadır. Unirea Dej takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. İonut Frasineanu'nin Unirea Dej ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İonut Frasineanu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İonut Frasineanu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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İonut Frasineanu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İonut Frasineanu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında CS U Craiova II

1 Temmuz 2019 yılında Alba Iulia

1 Şubat 2020 yılında Unirea Dej

İonut Frasineanu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İonut Frasineanu şuan Unirea Dej takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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