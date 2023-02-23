İonut Gurau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İonut Gurau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İonut Gurau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İonut Gurau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İonut Gurau 27 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ion Cristian Gurău şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İonut Gurau Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iFootball yapmaktadır. İonut Gurau, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC U Craiova 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC U Craiova 1948 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İonut Gurau'nin FC U Craiova 1948 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İonut Gurau Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İonut Gurau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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İonut Gurau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İonut Gurau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında SSC Farul

30 Haziran 2018 yılında Academia Hagi

1 Temmuz 2018 yılında SCM Gloria Buzau

1 Temmuz 2018 yılında SCM Gloria Buzau

30 Haziran 2019 yılında Academia Hagi

1 Temmuz 2019 yılında Daco-Getica

23 Ekim 2019 yılında Academia Hagi

20 Ocak 2020 yılında Unirea Slobozia

1 Temmuz 2022 yılında FC U Craiova

İonut Gurau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İonut Gurau şuan FC U Craiova 1948 takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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