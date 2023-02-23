İonut İlies kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İonut İlies Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İonut İlies kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İonut İlies ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İonut İlies kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İonut İlies Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İonut İlies kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İonut İlies Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İonut İlies adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İonut İlies Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İonut İlies 5 Şubat 2002 tarihinde Baia Mare şehrinde doğmuştur.  Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ionuț Aurelian Ilieș şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İonut İlies Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İonut İlies, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İonut İlies'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İonut İlies Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İonut İlies isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

İonut İlies Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İonut İlies futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında U Cluj II

1 Temmuz 2020 yılında U Cluj

2 Temmuz 2021 yılında SCM Zalau

30 Haziran 2022 yılında U Cluj

31 Ağustos 2022 yılında Otelul Galati

15 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

İonut İlies kimdir

İonut İlies Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İonut İlies şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CSS 2 Baia Mare, Sporting Recea, FC Kiss Baia Mare

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İonut İlies nereli

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