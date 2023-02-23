İonut Larie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İonut Larie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İonut Larie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İonut Larie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İonut Larie 16 Ocak 1987 tarihinde Constanţa şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ionuț Justinian Larie şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İonut Larie Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İonut Larie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCV Farul Constanta futbol takımında oynamaktadır. FCV Farul Constanta takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İonut Larie'nin FCV Farul Constanta ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İonut Larie Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/ionut.larie

İonut Larie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İonut Larie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İonut Larie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İonut Larie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Farul Constanta

1 Şubat 2008 yılında Ramnicu Valcea

30 Haziran 2008 yılında Farul Constanta

1 Temmuz 2008 yılında Delta Tulcea

31 Aralık 2008 yılında Farul Constanta

1 Temmuz 2009 yılında Delta Tulcea

30 Haziran 2010 yılında Farul Constanta

1 Temmuz 2010 yılında FC Viitorul

1 Temmuz 2014 yılında CFR Cluj

1 Temmuz 2017 yılında FCSB

5 Temmuz 2018 yılında Tobol Kostanay

1 Mart 2019 yılında Gaz Metan

1 Temmuz 2021 yılında FCV Farul

İonut Larie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İonut Larie şuan FCV Farul Constanta takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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