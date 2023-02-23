İonut Mitran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İonut Mitran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İonut Mitran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İonut Mitran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İonut Mitran 9 Mart 2002 tarihinde Grădinile şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ionuţ Radu Mitran şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İonut Mitran Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İonut Mitran, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSM Slatina futbol takımında oynamaktadır. CSM Slatina takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İonut Mitran'nin CSM Slatina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İonut Mitran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İonut Mitran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İonut Mitran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İonut Mitran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında CSU Craiova U19

1 Temmuz 2020 yılında Univ. Craiova

1 Temmuz 2022 yılında CSM Slatina

30 Haziran 2023 yılında Univ. Craiova

İonut Mitran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İonut Mitran şuan CSM Slatina takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İonut Mitran Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CSŞ Caracal

Romanya U20 takımında 3 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U18 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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