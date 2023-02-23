İonut Nastasie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İonut Nastasie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İonut Nastasie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İonut Nastasie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İonut Nastasie 7 Ocak 1992 tarihinde Işalniţa şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ionuț Eugen Năstăsie şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İonut Nastasie Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. İonut Nastasie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC 1599 Selimbar futbol takımında oynamaktadır. CSC 1599 Selimbar takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İonut Nastasie'nin CSC 1599 Selimbar ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İonut Nastasie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İonut Nastasie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İonut Nastasie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İonut Nastasie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında FCSB U21

1 Temmuz 2009 yılında FCSB II

1 Temmuz 2011 yılında Steaua Bucarest

15 Ağustos 2012 yılında U Cluj

1 Ocak 2013 yılında Steaua Bucarest

1 Temmuz 2013 yılında FC Viitorul

10 Eylül 2014 yılında Kulüpsüz

6 Ocak 2016 yılında SCM Pitești

1 Temmuz 2021 yılında FC Hermannstadt

28 Ocak 2023 yılında CSC Selimbar

İonut Nastasie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İonut Nastasie şuan CSC 1599 Selimbar takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

İonut Nastasie Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U21 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.