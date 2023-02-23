İonut Neagu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İonut Neagu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İonut Neagu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İonut Neagu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İonut Neagu 26 Ekim 1989 tarihinde Galaţi şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ionuţ Neagu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İonut Neagu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ioan Becali yapmaktadır. İonut Neagu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Otelul Galati futbol takımında oynamaktadır. SC Otelul Galati takımına 3 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. İonut Neagu'nin SC Otelul Galati ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İonut Neagu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İonut Neagu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İonut Neagu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İonut Neagu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2009 yılında Otelul Galati

2 Eylül 2013 yılında Steaua Bucarest

27 Ağustos 2015 yılında Karabükspor

30 Haziran 2016 yılında Steaua Bucarest

2 Temmuz 2016 yılında Karabükspor

31 Ağustos 2016 yılında Nea Salamis

30 Haziran 2017 yılında Karabükspor

29 Eylül 2017 yılında Gaz Metan

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında UTA Arad

1 Temmuz 2019 yılında Cherno More

14 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

3 Ağustos 2020 yılında Otelul Galati

İonut Neagu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İonut Neagu şuan SC Otelul Galati takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

İonut Neagu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U21 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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