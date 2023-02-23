İonut Pantiru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İonut Pantiru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İonut Pantiru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İonut Pantiru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İonut Pantiru 22 Mart 1996 tarihinde Iaşi şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ionuţ Constantin Panţîru şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İonut Pantiru Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. İonut Pantiru, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCSB futbol takımında oynamaktadır. FCSB takımına 31 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. İonut Pantiru'nin FCSB ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İonut Pantiru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İonut Pantiru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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İonut Pantiru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İonut Pantiru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Miroslava

10 Ocak 2017 yılında ACSM Poli Iasi

31 Temmuz 2019 yılında FCSB

İonut Pantiru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İonut Pantiru şuan FCSB takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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